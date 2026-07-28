مجموعة مهر الإعلامية و«رايت نو ميديا» الباكستانية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الإعلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء جرى توقيع المذكرة خلال أعمال المنتدى الذي تستضيفه وكالة الأنباء الوطنية القرغيزية «كابار» بالتعاون مع وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو/تموز 2026.

وتنص المذكرة على توسيع التعاون الإعلامي الثنائي، وتبادل الأخبار والتقارير والمواد الإعلامية، وتسهيل الوصول المتبادل إلى الإمكانات الإعلامية، وتعزيز التواصل بين الصحفيين والعاملين في المؤسستين.

كما اتفق الجانبان على تطوير التعاون في مجالات تبادل الخبرات المهنية في العمل الصحفي، والتغطية المشتركة للأحداث الإقليمية والدولية، ونشر وإعادة نشر المحتوى الإعلامي، والاستفادة من القدرات المشتركة لإبراز الرؤى والسرديات الإعلامية في كل من إيران وباكستان.

وتؤكد المذكرة كذلك أهمية التعاون في إنتاج المحتوى متعدد الوسائط، وتعزيز العلاقات بين وسائل الإعلام الإيرانية والباكستانية، وتهيئة منصات مشتركة لتوسيع التعاون في مجال الإعلام الدولي.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار سياسة مجموعة مهر الإعلامية الرامية إلى توسيع شراكاتها مع وسائل الإعلام في الدول الأعضاء والمراقبة والشريكة في الحوار ضمن منظمة شنغهاي للتعاون، بما يسهم في تعزيز التفاعل الإعلامي بين دول المنطقة.

وتشارك مجموعة مهر الإعلامية بوصفها الممثل الوحيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منتدى وسائل الإعلام ومراكز الفكر لمنظمة شنغهاي للتعاون، الذي يضم نحو 200 ممثل عن وسائل الإعلام ومراكز الدراسات والمؤسسات ذات الصلة من 25 دولة، تحت شعار «روح شنغهاي في العصر الجديد؛ من القيم المشتركة إلى التعاون العملي»، مع التركيز على تطوير التعاون الإعلامي، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومكافحة المعلومات المضللة.