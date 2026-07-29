القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني: إصابة ثلاث ناقلات نفط مخالفة وإيقافها

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان جاء كالتالي:

بسم الله قاصم الجبارين

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني المؤمن والصانع للتاريخ، أحسنتم على إضفائكم معنى جديداً للمقاومة بوجودكم في الميدان لـ 150 يوماً وليلة، وإظهار مستوى جديد من الوعي والإرادة لأمة.

أبناؤكم الشجعان في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، مع استمرارهم في ممارسة السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، يواصلون حراسة أمانتكم، أيها الشعب المؤمن واليقظ لإيران الإسلامية.

قبل ساعات، تم إصابة وإيقاف ثلاث ناقلات نفط مخالفة، كانت تتجاهل تحذيراتنا وتستمر في التحرك عبر الممر غير الآمن وغير القانوني.

تحذر القوات البحرية للحرس الثوري مرة أخرى من أن التدخلات والأوامر غير القانونية للجيش الأمريكي القاتل للأطفال للسفن في المنطقة، لن تبقى دون رد."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ)

/انتهى/