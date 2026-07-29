تواطؤ أمريكي سعودي في العدوان على الأراضي العراقية

أفادت وكالة مهر للأنباء عن قناة "الميادين" أن عدة مقار عسكرية في محافظتي البصرة وواسط جنوب العراق تعرضت لهجمات.

وأفاد مراسل قناة "الميادين" بأن عدة مقار عسكرية في منطقة الدير بمحافظة البصرة، ومنطقة الصويرة بمحافظة واسط، قد استُهدفت.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل حول الجهة المنفذة للهجوم، أو حجم الأضرار، أو الخسائر البشرية المحتملة.

كما أفاد مراسل "الميادين" بسماع دوي انفجار في شمال محافظة بابل جنوب العراق، وكذلك في سهل نينوى شمال البلاد.

وأشار مراسل القناة إلى أن الهجوم على سهل نينوى استهدف مركزاً تابعاً للحشد الشعبي بغارة جوية.

وفي هذا السياق، أكدت قيادة عمليات الحشد الشعبي في البصرة استهداف مقر قيادتها في البصرة بغارة جوية في الساعة الثانية فجراً.

كما أفاد مراسل "الميادين" بغارة جوية استهدفت شمال محافظة كربلاء، وسماع دوي انفجار في منطقة "زاب" بمحافظة كركوك شمال العراق.

وأكد رئيس مكتب قناة "الميادين" وقوع هجمات على مناطق مختلفة من الأراضي العراقية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها نفذت، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، هجمات موجّهة ضد أهداف تابعة لميليشيات في العراق.

وفي الوقت نفسه، أكد الجيش الأمريكي، فجر الأربعاء، أنه نفذ، بالتنسيق مع الجيش السعودي، هجمات ضد قواعد المقاومة في العراق.

وكانت مصادر عراقية قد أعلنت قبل ساعات عن استهداف مقر الجماعات الإرهابية الانفصالية المعادية لإيران في مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، بهجمات بطائرات مسيرة انتحارية.

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