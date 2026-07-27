منظمة الحج والزيارة: نتوقع مشاركة 6 ملايين زائر ايراني خلال الزيارة الأربعينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن مدير ممثلية منظمة الحج والزيارة الايرانية في العراق، محسن اسماعيل صاغرجي، قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العلاقات الأخوية والتلاحم بين الشعبين العراقي والإيراني انعكسا على حجم الإقبال المتوقع، إذ من المرجح أن يتراوح عدد الزائرين الإيرانيين هذا العام بين خمسة وستة ملايين زائر خلال زيارة الأربعينية".

وأضاف، ان "زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الى العراق شهدت تنسيقاً مع الجهات المختصة والمسؤولين العراقيين بشأن توفير الدعم اللوجستي واتخاذ الإجراءات اللازمة داخل العراق".

وأشار الى ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستشارك بنحو ثلاثة آلاف موكب خدمي داخل العتبات المقدسة خلال الزيارة".

ولفت الى ان "محافظي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة تعهدا بتوفير حصص الوقود للمواكب الإيرانية، الى جانب تقديم مختلف أشكال الدعم اللوجستي الذي تحتاجه لخدمة الزائرين الإيرانيين".