تقديم مشروع قانون لمواجهة الإجراءات البريطانية ضد الحرس الثوري الإسلامي إلى هيئة رئاسة البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن حسين علي حاجي دليجاني، نائب مدينة شاهين شهر وبرخار وميمة في مجلس الشورى الإسلامي، تقديم مشروع قانون "تدابير لمواجهة تصنيف بريطانيا للحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية" إلى هيئة رئاسة البرلمان.

وفي إشارة إلى هذه الخطة المكونة من 11 مادة، قال: "أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا أنها ستضع اسم الحرس الثوري الإسلامي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية". وبناءً على ذلك، تم إعداد الخطة المذكورة أعلاه بحيث يمكننا على الفور وضع الخطة موضع التنفيذ بمجرد أن ترتكب حكومة لندن خطأ في التقدير وتتخذ إجراءً في هذا الصدد.

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