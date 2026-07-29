عضو هیئة الرئاسة في البرلمان: مساعي أمريكا لفتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية عبثية تمامًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح عباس كودرزي، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، قائلًا: "يجب أن يبقى مضيق هرمز مغلقًا تمامًا، وأن تحافظ إيران على سيطرتها الكاملة على مداخل ومخارج المضيق، وهذا ما تحقق بفضل الله حتى الآن".

وأضاف: "على أمريكا أن تدرك أن مساعيها لفتح المضيق بالقوة العسكرية عبثية تمامًا، وتؤدي إلى طريق مسدود، ولا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب الإيراني".

أكد العضو في هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي أن أي مفاوضات تهدف إلى تقويض سيادة إيران على مضيق هرمز تُعد خطأً استراتيجياً وظلماً لحاضر البلاد ومستقبلها.

وأوضح كودرزي، قائلاً إنه لا ينبغي لإيران الاعتراف بالممر الجنوبي تحت أي ظرف من الظروف، أن الممر الجنوبي لمضيق هرمز هو ممر للانتهاكات الأمريكية، ويمهد الطريق لأعمالها ضد الأمن القومي الإيراني.

وأشار إلى أن تحديد الممر الجديد لمضيق هرمز يجب أن يتم وفقاً لما تحدده إيران، وأن تفرض إيران رسوماً على السفن العابرة مقابل مراقبة وتنظيم حركة الملاحة في المضيق.

واختتم عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي حديثه قائلاً: إن دخول المقاومة العراقية وأنصار الله اليمنيين في الصراع البحري السعودي والحصار قد غيّر اليوم موازين القوى البحرية في المنطقة لصالح جبهة المقاومة، وبعون الله، ستكون إيران هي المنتصرة في نهاية المطاف في مضيق هرمز.

/انتهى/