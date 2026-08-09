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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١٢:٣٢ م

سبب تشكيل «اتفاق مكة» هو خيبة أمل السعودية من الولايات المتحدة

سبب تشكيل «اتفاق مكة» هو خيبة أمل السعودية من الولايات المتحدة

قال عضو لجنة الأمن القومي أحمد بخشايش، عضو مجلس الشورى الاسلامي الإيراني هو خيبة أمل السعودية من الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال عضو لجنة الأمن القومي ان "اتفاق مكة" ليس سوى اتفاق على الورق، ولن يترتب عليه أي إجراء عملي. فقدت السعودية الأمل بالولايات المتحدة، ولجأت إلى طبقة أمنية ثانية للدفاع عن نفسها، تتمثل في اتفاق دفاعي مع تركيا وباكستان.

وأكد: باكستان نفسها منخرطة في العديد من الصراعات، كما أن تركيا تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وهو ما يدفع البلدين إلى السعي للحصول على أموال من السعودية.

وأضاف بخشايش ان الصراع بين أنصار الله والسعودية، والمواجهة بين إيران والقواعد الأمريكية في السعودية، فضلاً عن الصراع بين إسرائيل وتركيا في سوريا، تمثل من أبرز الأسباب التي دفعت إلى تشكيل هذا الاتفاق.

رمز الخبر 1972895
محمدرضا غفاری

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