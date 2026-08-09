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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٣:٣٥ م

قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: سنرد رداً حاسماً ورادعاً على أي اعتداء أميركي

قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: سنرد رداً حاسماً ورادعاً على أي اعتداء أميركي

قائد القوات البرية في الجيش الإيراني يؤكد استعداد قواته للدفاع والرد بصورة حاسمة ورادعة على أي اعتداء أميركي، مشدداً على أن القوات المسلحة في حالة تأهب قتالي كامل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد علي جهانشاهي، الأحد، ضرورة الاستعداد للدفاع، محذراً من أن بلاده سترد "رداً حاسماً ورادعاً" إذا حاولت الولايات المتحدة الاعتداء على أراضيها.

وقال جهانشاهي إن القوات الإيرانية في حالة تأهب قتالي كامل، وترصد التهديدات بدقة وتحمي حدود البلاد "بكل حزم".

وأضاف أن الوجود الفعال لوحدات التدخل السريع والقوات الخاصة في المناطق الحدودية يضمن الأمن المستدام على الحدود.

وأكد جهانشاهي أن القوات الإيرانية "أجبرت العدو على الرضوخ لإرادة القوات المسلحة والشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن جاهزية القوات المسلحة ودعم الشعب الإيراني لها أحبطا حسابات أعداء إيران.

في سياق متصل، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن "إستراتيجية إيران ثابتة على عهدها بالمقاومة ومواصلة الصمود رغم كل الضغوط".

واعتبر عراقتشي أن إيران اليوم صامدة في وجه عاصفة اللاإنسانية والظلم، ولن تنسى أبداً دماء شهدائها".

رمز الخبر 1972899
محمدرضا غفاری

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