تعيين الأدميرال علي عظمائي قائدا للقوات البحرية للحرس الثوري الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، أصدر مرسوماً بتعيين الأدميرال في الحرس الثوري علي عظمائي قائداً للقوات البحرية في الحرس الثوري الإسلامي.

وجاء في نص المرسوم:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأدميرال في الحرس الثوري علي عظمائي،

نظراً إلى الاستشهاد المشرف والمفعم بالعزة للأدميرال الشهيد في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري على يد العدو الصهيوني–الأمريكي، وبالنظر إلى التزامكم وكفاءتكم وخبراتكم القيّمة، وبناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري، أعيّنكم قائداً للقوات البحرية في الحرس الثوري الإسلامي.

ويُنتظر منكم الارتقاء بمستوى التدريب والمهارات، والمعدات والتجهيزات البحرية، وتعزيز الإحاطة الاستخبارية بالتوازي مع تطوير القدرات والاستعدادات القتالية، والارتقاء بالمستوى المعنوي والبصيرة، والاهتمام بالاحتياجات المعيشية، بما يحقق بناء قوة بحرية بالمستوى الذي يليق بالثورة الإسلامية.

كما يُنتظر تعزيز التعاون الفاعل والتكاملي مع مختلف مكونات الحرس الثوري وقوات التعبئة والقوة البحرية في الجيش الإيراني، وسائر الجهات العسكرية والمدنية ذات الصلة.

آمل أن تكون عناية سيدنا(عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وأدعيته سبباً في تحقيق المزيد من التوفيق لكم ولجميع المقاتلين في هذه القوة.

السيد مجتبى حسيني الخامنئي