ايران ستستأنف رحلات العمرة المفردة الى ارض الوحي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في معرض حديثه عن آخر الإجراءات المتخذة لتهيئة الظروف لاستقبال المعتمرين في أرض الوحي، صرّح أكبر رضائي قائلاً: "أنجزت الشركات المرخصة من قبل منظمة الحج والعمرة الخطط الأولية، وبعد استكمال مراحل التنفيذ وإبرام العقود وغيرها من الإجراءات الإدارية، سيصدر قريباً إعلان رسمي بشأن تسجيل وإرسال المتقدمين لهذه الرحلة الروحية".

وأكد أن الأولوية في السفر لمن يحملون وثيقة تسجيل خاصة بالعمرة فقط، وعليهم الاستعداد لمتابعة الخطوات التالية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

صرح نائب مدير إدارة الحج والعمرة بأنه تم في المرحلة الأولى التخطيط لبرنامج سفر للعمرة لمدة عشرة أيام، وأضاف: "سنبذل جهودًا مستقبلية لتوفير باقات سفر متنوعة للعمرة بما يتناسب مع احتياجات ورغبات المعتمرين".

وأكد رضائي أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو توفير رحلة عمرة مريحة تتسم بالكرامة والأمان والصحة للمعتمرين. وفيما يتعلق بتكلفة رحلة العمرة، قال: "تم حث الشركات المذكورة على الإعلان عن السعر النهائي للرحلة في أقرب وقت ممكن، ونحن بانتظار إتمام العقود وتحديد التكاليف ذات الصلة".

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من خمسة ملايين شخص يصطفون حاليًا لأداء العمرة.

/انتهى/