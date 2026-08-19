اللواء ابن الرضا يلتقي مع عوائل شهداء حرب رمضان

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه بمناسبة حلول 31 مرداد (19 اغسطس)، يوم الصناعة الدفاعية، قام العميد سيد مجيد إبن الرضا، القائم بأعمال وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، بزيارة عوائل شهداء وزارة الدفاع في حرب رمضان، وهم شهداء مظفري نيا، وجبل عامليان، وكريمي راهجردي، وببري، ومحمدي، وجعفري، وأجرى معهم حواراً، وكرّم مقامهم الرفيع وصبر عوائلهم وصمودهم.

وخلال هذه الزيارات، أحيى اللواء إبن الرضا ذكرى شهداء وزارة الدفاع، وأشاد بصبر عوائلهم وصمودهم وتضحياتهم، وأكد على مواصلة درب الشهداء والحفاظ على إرثهم القيم في المنظومة الدفاعية للبلاد.

وأشار إلى المكانة العلمية والتخصصية لشهداء وزارة الدفاع، معتبراً أن تميز هؤلاء الشهداء وقيمتهم نابع من علمهم وقدراتهم الأكاديمية إلى جانب تدينهم وإيمانهم وجهدهم وجهادهم الكبير، مضيفاً أن بركة جهود هؤلاء الأعزاء، إلى جانب علمهم وتخصصهم، تنبع من إيمانهم وتدينهم، وهذه الخاصية جعلتهم رصيداً قيماً للمنظومة الدفاعية للبلاد.

وقال القائم بأعمال وزارة الدفاع إن هؤلاء الشهداء كان لهم دور في العديد من القضايا الدفاعية المهمة والمؤثرة، بل والوطنية، وأضاف أنهم كانوا في مناسبات عديدة، منذ الخطوات الأولى لحل المشكلات وحتى إنجاز المشاريع والمهام المهمة، ذوي دور فاعل ومؤثر، وما زالت آثار وبركات حضورهم وجهودهم قائمة وجارية في منظومة وزارة الدفاع ومسار تطور الصناعة الدفاعية للبلاد.

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