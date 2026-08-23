رئيس هيئة الحشد الشعبي : محبة الشعب لقائدهم الشهيد أمر غير مسبوق في تاريخنا المعاصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح "الفياض" خلال هذه المراسم أن الوقوف في مناسبة استذكار شهيد الامة وقائدها الامام السيد علي الخامنئي (رض) يمثل أسمى دواعي الفخر والعز، عادا تقديم القادة أرواحهم في بدايات المعارك أمر كبير وغير مألوف.

وأضاف رئيس هيئة الحشد الشعبي أن تشييع الشهيد القائد (رض) في العراق أثبت أن البلاد حاضنة للمقامات الكبيرة، وأن أبناءها متمسكون بهويتهم الأصيلة، مشيرا إلى أن عشائر العراق كانت صاحبة البصمة الأولى، قبل سائر الجهات، في تبنّي تشييع الشهيد القائد (رض).

ولفت "الفياض" إلى أن هناك من بذل مئات المليارات من الدولارات لمسخ صورة العراقيين وتغيير هويتهم؛ مؤكدا أن الشعب العراقي، من خلال مرجعية آية الله السيد السيستاني (دام ظلّه) والعشائر الكريمة، عبّر عن هويته وأصالته بتنظيم التشييع المهيب.

وأشار إلى أن الشهيد الامام الخامنئي (رض) مثل منهجا قل نظيره، وتحمل الصعاب والشدائد، وكان تعلق الناس به أمرا غير مسبوق في تاريخنا المعاصر؛ مضيفا أن من غير المألوف أن يتقدم القائد للتضحية، لكن الله اختص بعض القادة بميزات تجعلهم يصنعون نصرهم بشهادتهم.

وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي أننا في الحشد الشعبي على خط التضحية والجهاد وإعلاء كلمة وعقائد الأمة؛ مشددا بالقول: نجدد التزامنا في الحشد الشعبي بخط الدفاع والتضحية والثبات عليه.

وصرح "الفياض" خلال هذه المراسم أن الوقوف في مناسبة استذكار شهيد الامة وقائدها الامام السيد علي الخامنئي (رض) يمثل أسمى دواعي الفخر والعز، عادا تقديم القادة أرواحهم في بدايات المعارك أمر كبير وغير مألوف.

وأضاف رئيس هيئة الحشد الشعبي أن تشييع الشهيد القائد (رض) في العراق أثبت أن البلاد حاضنة للمقامات الكبيرة، وأن أبناءها متمسكون بهويتهم الأصيلة، مشيرا إلى أن عشائر العراق كانت صاحبة البصمة الأولى، قبل سائر الجهات، في تبنّي تشييع الشهيد القائد (رض).

ولفت "الفياض" إلى أن هناك من بذل مئات المليارات من الدولارات لمسخ صورة العراقيين وتغيير هويتهم؛ مؤكدا أن الشعب العراقي، من خلال مرجعية آية الله السيد السيستاني (دام ظلّه) والعشائر الكريمة، عبّر عن هويته وأصالته بتنظيم التشييع المهيب.

وأشار إلى أن الشهيد الامام الخامنئي (رض) مثل منهجا قل نظيره، وتحمل الصعاب والشدائد، وكان تعلق الناس به أمرا غير مسبوق في تاريخنا المعاصر؛ مضيفا أن من غير المألوف أن يتقدم القائد للتضحية، لكن الله اختص بعض القادة بميزات تجعلهم يصنعون نصرهم بشهادتهم.

وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي أننا في الحشد الشعبي على خط التضحية والجهاد وإعلاء كلمة وعقائد الأمة؛ مشددا بالقول: نجدد التزامنا في الحشد الشعبي بخط الدفاع والتضحية والثبات عليه.