رصد مضيق هرمز بأدوات تتجاوز الرادار... استهداف دقيق لغرف محركات السفن

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، قال في حديثه لمراسل مهر، رداً على ادعاءات المسؤولين الأميركيين بشأن استهداف رادارات إيران وإمكانية عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز، إن هذه الادعاءات هي في الغالب تضخيم إعلامي، وإن قدرة الحرس الثوري على الرصد والإحاطة الاستخباراتية لا يمكن حصرها بالرادارات التي يعرفها العدو.

وأشار إلى أساليب الرصد والمراقبة التي تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية، وقال إن رصد الحرس الثوري لا يتم عبر الأقمار الصناعية التي يعتقد الأميركيون ذلك، بل توجد طرق أخرى للرصد قد لا يكون الطرف المقابل قادراً على اكتشافها بعد.

وأضاف أنه لو لم تكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية عين بصيرة لرصد التحركات البحرية، فكيف يمكنها إصابة أهداف محددة في نقاط حساسة من السفن؟

الإحاطة الاستخباراتية الإيرانية مستمرة

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري إنه عندما يصيب صاروخ نقطة حساسة في سفينة أو غرفة محركاتها وتتوقف السفينة عن الحركة، فإن ذلك يدل على إحاطة استخباراتية وقدرة على تحديد الهدف بدقة.

شبكة رؤيا العدو قد أُصيبت

وأشار إلى الهجمات التي نُفذت ضد أنظمة الرصد والاستطلاع للعدو، وقال إننا في الواقع قمنا بإعماء عيون العدو في المنطقة، واستهدفنا راداراتهم وشبكاتهم البصرية.

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري أنه إذا كان العدو يتصور أن القضاء على عدد من الرادارات المعروفة لإيران يعني زوال قدرة الجمهورية الإسلامية على الرصد، فإن هذا التصور بعيد عن الواقع.

دقة الإصابات تدل على قدرة الرصد

وأشار اللواء محبي إلى اتساع الخليج الفارسي وصعوبة العمليات البحرية، وقال إنه في هذا الفضاء الواسع وحتى في ظلمة الليل، عندما يصيب صاروخ هدفه بدقة، يتضح أن هناك إحاطة استخباراتية وعملياتية وراء هذه العملية.

وشدد المتحدث باسم الحرس الثوري على أن كيفية رصد إيران للأهداف ليست مسألة يستطيع العدو تمييز جميع تفاصيلها؛ فنتيجة العمليات ودقة الإصابات نفسها تدل على مدى الإحاطة الاستخباراتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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