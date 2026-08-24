تراجع حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز بعد تهديدات إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن شبكة الجزيرة ذكرت في تقرير لها أن مراجعة مسار عبور السفن في مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تظهر أن ناقلات النفط خفضت حركتها بشكل كبير في هذه المنطقة الحيوية.

وبحسب التقرير، ادعت الجزيرة أنه خلال اليومين الماضيين، عبرت المضيق 24 سفينة شحن، وثلاث سفن حاملة للغاز، وخمس ناقلات نفط.

وأضافت الجزيرة أن هذا التراجع في حركة الناقلات يعود إلى التهديدات الإيرانية الأخيرة بمنع تصدير ولو قطرة نفط من مضيق هرمز.

وكان محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد كتب مساء أمس في صفحته الشخصية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي قائلاً: إذا استمرت الحرب الاقتصادية، فلن يُصدّر ولو قطرة نفط واحدة، لا عبر مضيق هرمز ولا من أي مكان آخر في الخليج الفارسي.

وأضاف أن إيران ستعتبر أي مشاركة أو دعم من أي دولة للحرب الاقتصادية الأميركية ضد الشعب الإيراني، عملاً حربياً.

/انتهى/