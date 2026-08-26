تنفيذ حكم الإعدام بحق الأعضاء الرئيسيين لعصابة سطو مسلح

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مركز الإعلام القضائي أن سنوات من السطو المسلح، وإطلاق النار على رجال الشرطة، وتحرير المتواطئين، والهجوم المسلح على مستشفى، واستعراض القوة بالسلاح على منصات التواصل الاجتماعي؛ كلها جزء من سجل عصابة الأخوين نجفي، التي انتهت باعتقال أعضائها الرئيسيين، وإجراءات قضائية، ومصادقة محكمة التمييز العليا على حكم الإعدام، ليتم إعدام حميد وسعيد نجفي، اثنين من الأعضاء الرئيسيين في هذه العصابة، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وكان حميد وسعيد ويونس نجفي، أبناء أسد الله، أعضاء رئيسيين في عصابة محترفة وعنيفة للسطو المسلح، ارتكبوا مع شركائهم، على مدى سنوات طويلة، في طهران ومدن مثل كرج وقم ومشهد وكوه دشت ومناطق في محافظتي مازندران وأصفهان، عمليات سطو مسلح وبث الرعب في قلوب المواطنين.

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