الصين ترفض الاتهامات الأميركية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن آر تي أن الصين رفضت اتهامات وزارة العدل الأميركية بأن قراصنة مرتبطين بحكومتها اخترقوا خوادم مؤسسات ومنظمات حكومية أميركية.

وبحسب التقرير، أعلن المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن أنه ليس لديه علم بالهجمات التي تتحدث عنها الحكومة الأميركية، وأن الصين تدافع دائماً عن الأمن السيبراني.

وشدد على أن الحكومة الصينية تعارض بشدة الهجمات السيبرانية بأي شكل من الأشكال، وتتعامل معها وفقاً للقانون، مطالباً الجانب الأميركي بالتوقف عن استخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين وتقييد الشركات الصينية.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد ادعت سابقاً أن قراصنة مرتبطين بالصين اخترقوا شبكات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، والاحتياطي الفيدرالي، ووزارة الطاقة، ووزارة الصحة، وعدد من المؤسسات والمنظمات الأميركية الأخرى.

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