إقامة مراسم إحياء ذكرى "رجال الدولة الشهداء" في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن مراسم إحياء ذكرى "رجال الدولة الشهداء" أقيمت، اليوم الأربعاء، في مسجد الإمام الصادق (ع) بساحة فلسطين في العاصمة طهران وذلك بحضور رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان"، والنائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، ووزير التربية والتعليم "علي رضا كاظمي"، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين العسكريين والمدنيين.

وأحيا وزير التربية والتعليم بمناسبة أسبوع الحكومة، ذكرى الشهيدين "محمد علي رجائي" و"محمد جواد باهنر"؛ مؤكدا ضرورة بيان النهج الإداري لرجال الدولة الشهداء، وقال: أثبت مسؤولو الجمهورية الإسلامية خلال الحرب الأخيرة أيضا أنهم حاضرون في الميدان وإلى جانب الشعب.

ولفت "كاظمي" إلى الحرب المعرفية التي يشنها العدو؛ قائلا: إن العدو يسعى إلى رسم صورة مغايرة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية في الرأي العام، بينما كان مسؤولو البلاد خلال ظروف الحرب حاضرين إلى جانب الشعب وفي الميدان.