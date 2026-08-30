بقائي يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف وميلاد الإمام جعفر الصادق (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بقائي في رسالة له اليوم الأحد بمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم (ص) والإمام جعفر الصادق (ع): إننا في هذا الزمن، أحوج ما نكون إلى استحضار واستلهام رسالة النبي الأعظم (ص) وتعاليم أهل بيت النبي (عليهم السلام)؛ من إعلاء كرامة الإنسان، ورحمة للخلق وللعالمين، والالتزام بمكارم الأخلاق؛ فهي إرثٌ يمثل خير دليل لسعادة الإنسان والمجتمعات البشرية.