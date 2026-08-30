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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١٠:١٤ ص

بقائي يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف وميلاد الإمام جعفر الصادق (ع)

بقائي يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف وميلاد الإمام جعفر الصادق (ع)

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “إسماعيل بقائي”، بذكرى ميلاد النبي الأكرم محمد (ص) والإمام جعفر الصادق (ع).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بقائي في رسالة له اليوم الأحد بمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم (ص) والإمام جعفر الصادق (ع): إننا في هذا الزمن، أحوج ما نكون إلى استحضار واستلهام رسالة النبي الأعظم (ص) وتعاليم أهل بيت النبي (عليهم السلام)؛ من إعلاء كرامة الإنسان، ورحمة للخلق وللعالمين، والالتزام بمكارم الأخلاق؛ فهي إرثٌ يمثل خير دليل لسعادة الإنسان والمجتمعات البشرية.

رمز الخبر 1973386

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