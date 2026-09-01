شي جين بينغ: علينا استبدال العالم متعدد الأقطاب بقانون الغاب والعدوانية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن روسيا اليوم أن "شي جين بينغ"، رئيس جمهورية الصين الشعبية، قال في الدورة السادسة والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك بكازاخستان، إن تشكيل عالم متعدد الأقطاب أصبح عملية تاريخية لا رجعة فيها.

وأضاف أننا يجب أن نعزز القيم الإنسانية المشتركة، ونتخلى عن المعايير المزدوجة والاستثنائية والتدخل والعدوانية وقانون الغاب، ونعمل على ديمقراطية العلاقات الدولية.

وأكد هذا المسؤول الصيني دعمه لتشكيل عالم متعدد الأقطاب ومتكافئ وعادل، مشيراً إلى أن دول الجنوب العالمي أصبحت عنصراً مهماً في الحوار حول هذا العالم، وطالب بتعزيز دورها.

وقال إننا نطالب بالتعاون لإحياء هيبة الأمم المتحدة، مضيفاً أن منظمة شنغهاي للتعاون يمكنها لعب دور أكبر في بناء عالم قائم على العدالة والمساواة.

وأشار رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى أنهم يطالبون بدعم دول الجنوب العالمي، وبدلاً من المواجهة والتكتلات، يطالبون بالتعاون والشراكة.

وأوضح بينغ أن التنافس اليوم بين الحوار والمواجهة، والتعاون المربح للجميع ولعبة المحصلة الصفرية، والتعددية والأحادية، قد اشتد، وما زال ظل الحرب يخيم على العالم. وفي مرحلة تتعلق بمستقبل البشرية ومصيرها، يجب على منظمة شنغهاي للتعاون أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية، وتلعب دوراً فعالاً في توجيه مسار التاريخ.

وقال إن الأولوية الأولى هي وضع التنمية في مركز التعاون، وخلق رؤية للرفاه المشترك، داعياً إلى دعم العولمة الاقتصادية الشاملة والمفيدة لجميع الدول.

وأضاف رئيس جمهورية الصين الشعبية أن أعضاء المنظمة يجب أن يعززوا التعاون في المجالات التقليدية مثل التجارة والاستثمار والربط البنيوي والطاقة، وأن يوسعوا التعاون في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والصناعات الخضراء والمعادن الخضراء.

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