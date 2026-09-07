الرئيس الايراني يهنئ طاجيكستان بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلالها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالته إلى السيد إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، أكد مسعود بزشكيان على الروابط التاريخية والثقافية واللغوية والحضارية العريقة بين البلدين، معتبراً هذه المقومات المشتركة أساساً لتعميق وتوسيع العلاقات الأخوية.

وصرح قائلاً: "لقد أولت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أولوية قصوى لتطوير التعاون الشامل مع طاجيكستان في سياستها الخارجية، وتؤكد عزمها الراسخ على تعزيز هذه العلاقات لما فيه مصلحة الطرفين، وضمان الاستقرار والأمن الإقليميين، والنهوض بالثقافة والحضارة المشتركة".

نص رسالة التهنئة من الرئيس كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة السيد إمام علي رحمان

سيادة رئيس جمهورية طاجيكستان

أتقدم بخالص التهاني إلى فخامة الرئيس، وحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان، الذين يجمعنا شغف الثقافة واللغة، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال جمهورية طاجيكستان، الذي كان بمثابة تجسيد للسيادة الوطنية وبداية تحولات جذرية في مسيرة التنمية والتقدم في البلاد.

إن هذه المناسبة المباركة تُذكّرنا بالإرادة الراسخة والطموح السامي للشعب الطاجيكي على درب الاستقلال والكرامة والفخر، ولا شك أن هذا الإنجاز العظيم مصدر فخر واعتزاز لكل محبي ثقافتنا وحضارتنا المشتركة في العالم.

لطالما شكّلت الروابط التاريخية والثقافية واللغوية والحضارية العريقة بين البلدين رصيدًا قيّمًا لتعميق وتوسيع العلاقات الأخوية. أولت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أولوية قصوى لتطوير التعاون الشامل مع جمهورية طاجيكستان في سياستها الخارجية، وتؤكد عزمها على تعزيز هذه العلاقات لما فيه مصلحة الطرفين، وضمان الاستقرار والأمن الإقليميين، والنهوض بالثقافة والحضارة المشتركتين.

وبينما أجدد هذه التهاني الصادقة، أغتنم هذه الفرصة لأتمنى لفخامة الرئيس حياة كريمة، وموفور الصحة، ومزيداً من النجاح، ولشعب طاجيكستان الشقيق الصديق، السعادة الدائمة، والرخاء، والخير الوفير.

مسعود بزشكيان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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