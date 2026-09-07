سنعرّف المستثمرين الباكستانيين بالفرص المتاحة في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عمران أحمد صديقي، سفير باكستان في إيران، قال بعد لقائه محمد صادق معتمديان محافظ طهران، في مؤتمر صحفي، إنه ناقش حزمة من المشاريع الاقتصادية والثقافية لتوسيع العلاقات بين البلدين، وأشار إلى قدرات طهران باعتبارها واحدة من أهم محافظات إيران، مؤكداً أن البلدين كانا يشهدان نمواً متصاعداً في التعاون التجاري والاستثماري وتسهيل التبادلات الاقتصادية.

وأضاف أن السفارة الباكستانية تعتزم تعريف المستثمرين الباكستانيين بالفرص المتاحة في طهران، وكذلك في المناطق الحرة التجارية الصناعية الواقعة على حدود إيران.

وأشار السفير الباكستاني إلى أن أحد المحاور الرئيسية لمحادثاته مع محافظ طهران كان تطوير العلاقات الشعبية، معتبراً أن توسيع الروابط الشعبية يحظى بأهمية خاصة بالنسبة له.

وفي هذا السياق، أعلن عن التخطيط لإقامة معارض ثقافية في مدن إيرانية مختلفة، بما فيها طهران، مشيراً إلى أن محافظ طهران وعد بتعاون كامل من إدارة المحافظة لتنظيم هذه الفعاليات.

ووفقاً للسيد صديقي، فإن مجمل هذه الإجراءات ستؤدي في النهاية إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، والأهم من ذلك، العلاقات الشعبية بين إيران وباكستان.

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