رضائي: لن تجد السفن الأمريكية ملاذاً آمناً في المنطقة

في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء ورداً على نجاح تجربة صاروخ مدمر على سفينة أمريكية، صرح إبراهيم رضائي بشأن عملية تعزيز القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن التقدم الدفاعي لبلادنا خلال الحرب وبعدها، رغم كل الهجمات التي شنها العدو علينا، لم يتوقف فحسب خلال هذه الفترة، بل تحسن وتطور بوتيرة أسرع، بما يتناسب مع مستوى التهديد ونوعه، وذلك بفضل حماس وتفاني أبناء الشعب الإيراني في القوات المسلحة والكفاءات في القطاع الدفاعي.

لم تتوقف التطورات الصاروخية الإيرانية

وأضاف: "لقد تطورت صواريخنا اليوم مقارنةً بما كانت عليه قبل عام، وأصبحت أكثر ذكاءً، وزادت قدرتها التدميرية، بما في ذلك ضرب سفن العدو، بشكل ملحوظ".

وتابع رضائي: "نعلن بوضوح أن سفن العدو الأمريكي لن تجد ملاذاً آمناً في المنطقة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتعامل بحزم مع سفن العدو المعتدي ومعداته ومنشآته وقواعده في أي مكان".

وصرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "إن النتيجة النهائية لهذه التطورات العسكرية والدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أن الأمريكيين هم من سيضطرون للتراجع في هذه المعركة".

إيران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء

وقال: "الرسالة الاستراتيجية لهذه القضية هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنوي التراجع عن خطوطها الحمراء في مواجهة العدو. لقد صمدنا في وجه العدو حتى النهاية، وما زلنا نملك خطة لمواجهته".

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