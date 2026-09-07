رغم 550 غارة جوية على جزيرة خارك..إيران تصدّر نفطها الخام خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة استعرض فيها أداء وزارة النفط خلال العامين الماضيين، قال باك نجاد إن الوزارة واصلت مشاريع التنمية مع إدارة الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد، واختلالات الإنتاج، والتحديات في حقل غاز جنوب فارس.

وأضاف: "بعد انتهاء حرب الأيام الاثني عشر في يونيو 2025]، كانت البلاد في وضع خاص، ولكن مع استمرارنا في إدارة الأزمة، واصلنا تنفيذ خطط زيادة إنتاج النفط والغاز بعزمٍ كبير".

وقال باكنجاد: "لحسن الحظ، خلال الفترة التي أعقبت حرب الأيام الاثني عشر، حصلنا على جميع الموافقات اللازمة وبدأنا تشغيل المشروع. حتى الآن، حققنا عمليًا ما بين 70,000 و80,000 برميل يوميًا من طاقة الإنتاج البالغة 250,000 برميل"، كما أشار.

وقال الوزير إن قطاع النفط واجه تحديات كبيرة خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير، الذي بدأ في 28 فبراير، بما في ذلك الهجمات على منشآت تخزين النفط وبنية التحميل التحتية.

وأضاف: "خلال حرب الأيام الأربعين، تكبد قطاع النفط المزيد من الخسائر. ففي 8 مارس، تعرضت منشآت تخزين النفط في طهران لهجوم جديد. فبالإضافة إلى منشآت التخزين الرئيسية، استُهدفت أيضًا منشآت التحميل. وفي الوقت نفسه، استُهدفت إحدى منشآت تخزين النفط في محافظة البرز، مما خلق وضعًا مقلقًا للغاية".

كما أشار إلى الهجمات التي استهدفت أربع مصافي غاز في منطقة عسلوية. وقال باك نجاد إن الخبرة الفنية لدى شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة النفط الوطنية الإيرانية مكّنت القطاع من استعادة جزء من طاقته الإنتاجية المفقودة بسرعة.

وأضاف: "تمكّنا من استعادة أجزاء من الطاقة الإنتاجية المفقودة في غضون ساعات قليلة. وقد استُعيد جزء كبير من الطاقة الإنتاجية، والعملية مستمرة".

وأوضح وزير النفط أن منشآت البتروكيماويات في ماهشهر وعسلوية تعرّضت أيضاً لهجوم، حيث كانت وحدات المرافق التي تُزوّد مرافق المعالجة بالبخار والكهرباء والنيتروجين من بين الأهداف.

وتابع باك نجاد: "مع ذلك، ومن خلال التعاون مع جهات حكومية أخرى، ولا سيما وزارة الطاقة، وُضعت الخطط اللازمة خلال الحرب عبر اجتماعات مشتركة، وتمّت السيطرة على الوضع إلى حد كبير".

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