حماس: استشهاد ثلاثة أطفال في أقل من 24 ساعة يؤكد استمرار الإبادة في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الموقع الإعلامي لحماس أن حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، قال في معرض إشارته إلى تصاعد جرائم الاحتلال في غزة، إن مقتل ثلاثة أطفال فلسطينيين في أقل من 24 ساعة نتيجة الهجمات الجوية والمدفعية للكيان الصهيوني المجرم، هي جريمة متعددة الأبعاد، وتؤكد استمرار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهداف المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضاف حازم قاسم أن هذه الجرائم تأتي بالتزامن مع تصعيد القصف وتدمير المنازل والمرافق الحيوية في قطاع غزة.

وانتقد صمت مجلس السلام ومديره نيكولاي ملادينوف، وقال إن استمرار هذه الانتهاكات يطرح أسئلة جدية حول دور ومسؤولية هذا المجلس في إلزام العدو المجرم بالالتزام بالاتفاقات والتفاهمات المبرمة، ووقف العدوان على الفلسطينيين.

ودعا المتحدث باسم حماس الدول العربية والإسلامية الأعضاء في مجلس السلام إلى اتخاذ موقف عملي تجاه هذه الجرائم والانتهاكات، والعمل على إجبار الكيان المحتل على وقف الهجمات، واحترام وقف إطلاق النار، والالتزام بتعهداته.

كما حذّر قاسم من محاولات التأثير على قرارات مجلس السلام، واستغلال استمرار القصف لفرض وقائع جديدة في الميدان.

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