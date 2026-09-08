11 دولة غربية تفرض عقوبات على الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن كندا و11 دولة أوروبية (بريطانيا وفرنسا وبولندا) أصدرت اليوم الثلاثاء بياناً، أعلنت فيه أن سياسات الكيان الصهيوني في الضفة الغربية تضعف إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وجاء في البيان الصادر عن كندا والدول الأوروبية الـ11: إن الوضع يتدهور بسرعة، ويتزامن مع مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان، ونحن مصممون على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأضافت كندا والدول الأوروبية الـ11 في بيانها أن على الكيان الصهيوني أن يوقف فوراً توسع الاستيطان، ويضمن المساءلة عن عنف المستوطنين، ونحن ملتزمون بالحفاظ على حل الدولتين، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سلام عادل ومستدام، ونعارض بشدة أي إجراء يشكل ضماً للأراضي الفلسطينية أو تهجيراً قسرياً للسكان.

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