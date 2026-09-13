بطولة آسيا للكرة الطائرة | إيران تحل وصيفةً واليابان تضمن التأهل للأولمبياد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت اليوم الأحد في اليابان المباراة النهائية لبطولة آسيا للكرة الطائرة، حيث حقق المنتخب الياباني الفوز باللقب.

وفي هذه المباراة - التي كان الفائز فيها يضمن أيضاً مقعداً في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 - خسر فريق المدرب "بيازا" أمام اليابان بنتيجة 3-0 (بنتائج أشواط: 25-21، 26-24، 25-23)، ليفوّت بذلك فرصة التأهل للأولمبياد عبر هذه البطولة.

وتألفت التشكيلة الأساسية للمنتخب الإيراني في المباراة من: محمد ولي‌زاده، وأرشيا به‌نژاد، ومرتضى شريفي، وسيد عيسى ناصري، وعلي حاجي‌بور، وبوريا حسين‌خان‌زاده، ومحمد رضا حضرت‌بور (في مركز الليبرو).

وبسجل حافل يضم 10 ألقاب، و4 مرات في مركز الوصيف، و4 ميداليات برونزية (بإجمالي 18 صعوداً لمنصة التتويج)، كان المنتخب الياباني بالفعل الفريق الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة الآسيوية للرجال؛ واليوم، أضاف لقبه الحادي عشر وميداليته الذهبية، ضامناً في الوقت ذاته مقعداً في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

وبحلوله وصيفاً في هذه النسخة، يحتل المنتخب الإيراني - برصيد إجمالي يبلغ 4 ميداليات ذهبية، و4 مرات في مركز الوصيف، وميدالية برونزية واحدة - المركز الثالث بين أكثر الفرق نجاحاً في تاريخ البطولة.

وقد التقى منتخبا إيران واليابان لأول مرة في دورة الألعاب الآسيوية عام 1958؛ وحتى الآن، تواجها في 49 مباراة، حيث حقق فريق "الساموراي" الفوز في 30 منها، بينما فازت إيران في 19 مباراة.

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