قفزة ذهبية لإيران في ألعاب البدو العالمية؛ اختتام البعثة بـ15 ميدالية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الدورة السادسة من ألعاب البدو العالمية في قيرغيزستان اختتمت لبعثة إيران بأداء أفضل من الدورة الماضية، حيث تمكن ممثلو البلاد من حصد 15 ميدالية، ليحتلوا نصيباً كبيراً من منصات التتويج في هذه المنافسات.

وحققت بعثة إيران في هذه الدورة 4 ميداليات ذهبية و3 فضية و8 برونزية، في حين كانت حصيلة الدورة الخامسة التي استضافتها أستانا في كازاخستان عام 2024، 13 ميدالية (ذهب واحد و3 فضيات و9 برونزيات).

وتظهر مقارنة نتائج الدورتين أن إيران حققت في الدورة السادسة ميداليتين أكثر من الدورة السابقة، لكن النقطة البارزة في سجل ممثلي البلاد هي الزيادة الملحوظة في عدد الميداليات الذهبية، حيث قفز العدد من ميدالية واحدة إلى أربع ذهبيات، محققاً تقدماً ملموساً في هذا الجانب.

وشارك في الدورة السادسة من ألعاب البدو العالمية رياضيون من 104 دول، وخاض ممثلو إيران منافساتهم في مختلف الألعاب الرياضية.

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