مقر خاتم الأنبياء: الولايات المتحدة ستواجه ضربات مؤلمة إذا ارتكبت خطأً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذّر مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الولايات المتحدة ودول المنطقة من أن أي خطأ يصدر عنهم سيؤدي إلى توجيه ضربات مؤلمة لهم.

وجاء في البيان: "بناءً على معلومات استخباراتية وردت، قررت الولايات المتحدة المجرمة -في محاولة منها للتغطية على إخفاقاتها وتحقيق 'إنجازات' وهمية في حرب بدأت بأكاذيب صهيونية وأحداث مفتعلة واستمرت بالخداع والمكر- مرة أخرى، وبضوء أخضر من بعض دول المنطقة، استئناف الأعمال العدائية ضد إيران الإسلامية عقب اجتماع مشترك عُقد في دولة أوروبية".

وأضاف مقر "خاتم الأنبياء" المركزي: "نحذّر من أنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة أي خطأ ضد إيران الإسلامية، فإن جميع قواعدها ومصالحها في المنطقة ستُستهدف بضربات مستمرة وفعالة ومؤلمة، دون أي قيود أو تحفظات".

كما أشار المقر إلى انه: "نحذّر من أن دول المنطقة، إذا أصرت على سياساتها المزدوجة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية واصطفت مع عدوان 'الشيطان الأكبر' ضد إيران الإسلامية القوية، فسيتم اعتبارها جميعاً شريكة في هذا العدوان؛ وبالتالي، لن يكون بإمكانها توقع ضبط النفس أو التسامح من جانب القوات المسلحة الإيرانية القوية".

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