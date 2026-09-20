تفكيك ثلاث خلايا إرهابية كانوا يخططون لتنفيذ عملية اغتيال وتخريب للبنى التحتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت وزارة الأمن الايرانية بياناً أعلنت فيه تفكيك ثلاث خلايا عملياتية تابعة لزمر إرهابية.

وجاء في نص البيان: نحيط الشعب الإيراني الشريف علماً بأنه بفضل الجهود الدؤوبة والصامتة لكوادر الأمن، وبالاستناد إلى التقارير الشعبية، تم القضاء على عناصر ثلاث خلايا عملياتية تابعة لزمر إرهابية مأجورة للعدو الأمريكي-الصهيوني أو اعتقالهم في 3 محافظات بالبلاد، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب للبنى التحتية الاقتصادية.

وفيما يلي خلاصة الحالات المشار إليها:

1. مقتل عنصر عملياتي تابع لزمرة إرهابية انفصالية كان يتربص لاغتيال أحد قادة حماة الأمن في مدينة بيرانشهر.

خلال عملية استباقية نفذها منتسبو وزارة الأمن في المديرية العامة للأمن بمحافظة أذربيجان الغربية، وقع أحد العناصر العملياتية التابعة لزمرة إرهابية انفصالية -والذي كان ينوي اغتيال أحد قادة حماة الأمن في بيرانشهر- في كمين، وقُتل خلال اشتباك مع قوات حفظ الأمن قبل أن يتمكن من تنفيذ مهمته الخبيثة.

2. بناءً على عمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها المديرية العامة للأمن بمحافظة ألبرز، تم اعتقال عميل مرتبك بالعدو الأمريكي الصهيوني يُدعى "أمير علي_ ن"، وجرى إحباط أعماله التخريبية التي كان ينوي القيام بها تنفيذاً لأوامر موجه زمرة ملكية تابعة لجهاز التجسس التابع للكيان الصهيوني.

وقد قام هذا المتهم، وبتوجيه وتدريب متنوع من الزمرة الملكية، بإرسال مواصفات بعض الأشخاص المستهدفين من قبل الزمرة، بالإضافة إلى إحداثيات بعض المواقع العسكرية التابعة للحرس الثوري والتعبئة (البسيج) إلى العدو.

وكان من بين الأعمال المخطط لها من قبل الزمرة الإرهابية لهذا العميل: تدمير قاعدة للتعبئة في المنطقة، والاختطاف، والقيام بأعمال إيذاء ضد الأفراد، وإحراق السيارات وغيرها، حيث تم بفضل الله وبشكل استباقي منع وقوعها قبل التنفيذ.

3. استمراراً لسلسلة العمليات الاستباقية في المديرية العامة للأمن بكرمان، تم تحديد خلية منظمة ومتربصة تابعة لزمر إرهابية مرتبطة بأجهزة تجسس العدو الأمريكي الصهيوني، واعتقال أعضائها قبل قيامهم بأي عمل تخريبي أو إيذاء.

وكانت هذه الخلية الإرهابية المكونة من شخصين مكلفة من قِبل موجه الزمرة بتفجير إحدى المنشآت البنية التحتية والمهمة في مدينة بم.

كما كُلّف أعضاء هذا الفريق من قِبل الزمرة بالاستعداد للقيام بعمليات مسلحة وإرهابية أخرى.

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