أوروبا ستواجه نقصاً محتملاً في وقود الطائرات بحلول أواخر عام 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "رويترز"، تُظهر التحليلات وبيانات الشحن أنه على الرغم من الجهود المستمرة للحصول على الوقود من موردين بعيدين مثل كوريا الجنوبية، فإن القارة الاوروبية ستواجه نقصاً في وقود الطائرات خلال الربع الرابع من العام.

ومن المقرر أن ترفع كوريا الجنوبية صادراتها من وقود الطائرات إلى أوروبا لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات خلال شهر سبتمبر.

ومنذ اندلاع الصراع الذي شمل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران -والذي أدى إلى اضطراب إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط وتوقف ما يقرب من نصف واردات أوروبا من وقود الطائرات- عملت القارة على زيادة وارداتها من دول مثل نيجيريا والولايات المتحدة وكندا.

ومع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، تظل أوروبا عرضة لخطر كبير يتمثل في المزيد من اضطرابات الإمداد. وتتوقع شركة استشارات الطاقة "إنيرجي أسبكتس" (Energy Aspects) عجزاً يومياً في وقود الطائرات في أوروبا يبلغ 510 آلاف برميل خلال الربع الرابع، في حين يُتوقع أن تسجل الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ فائضاً قدره 18 ألفاً و419 ألف برميل يومياً على التوالي. وكان الوضع مشابهاً إلى حد كبير خلال الربع الثالث.

وتكشف بيانات تدفق الشحنات أن كوريا الجنوبية برزت كمصدر جديد ورئيسي لوقود الطائرات إلى أوروبا خلال شهر سبتمبر الجاري.

وتُظهر بيانات شركة تتبع حركة السفن "كبلر" (Kpler) أن واردات أوروبا من وقود الطائرات القادمة من كوريا الجنوبية بلغت 129 ألف برميل يومياً حتى الآن في شهر سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022. كما تشير بيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG) إلى أرقام مماثلة.

وفي هذا السياق، علّق جيمس نويل-بيسويك، رئيس قسم السلع في شركة معلومات السوق "سبارتا كوموديتيز" (Sparta Commodities)، قائلاً: "نظراً للنقص المستمر في وقود الطائرات في أوروبا، فإن واردات القارة ستستمر".

يُذكر أن وقود الطائرات يندرج ضمن فئة "النواتج الوسطى" (middle distillates)، إلى جانب الديزل وزيت الغاز (gasoil). وقد شهدت أسعار زيت الغاز في أوروبا هذا الأسبوع ارتفاعاً غير مسبوق، متجاوزة الأسعار في أسواق زيت الغاز الآسيوية.

وأضاف نويل-بيسويك: "إن اتساع الفارق السعري بين المؤشرات الآسيوية والأوروبية جعل تصدير الشحنات إلى أوروبا أكثر ربحية".

انخفاض مخزونات وقود الطائرات في أوروبا

تتزامن واردات أوروبا من كوريا الجنوبية مع تراجع في مستويات المخزون داخل القارة؛ إذ سجلت المخزونات في مركز تكرير وتخزين النفط بمنطقة "أمستردام-روتردام-أنتويرب" (ARA) أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات خلال الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر.

وتُعد آسيا مورداً بديلاً لوقود الطائرات بالنسبة لأوروبا، حيث يتجه التجار إلى هذه السوق عندما يتيح فارق السعر بين المنطقتين فرصاً مربحة للمضاربة السعرية (المراجحة). وقد أظهرت بيانات شركة "كبلر" (Kpler) أن متوسط الصادرات الشهرية الآسيوية خلال العام الماضي بلغ 1.5 مليون برميل.

وكشفت بيانات حكومية أن إنتاج كوريا الجنوبية من وقود الطائرات في شهر يوليو وصل إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، مسجلاً نحو 13.89 مليون برميل، في حين سجلت صادرات البلاد أيضاً أعلى حجم لها منذ ثلاث سنوات ونصف. وقد ساهمت زيادة كميات معالجة النفط الخام في المصافي الكورية الجنوبية في نمو الإنتاج، وتشير تقارير التجار إلى أن مستويات المعالجة في البلاد مرشحة للارتفاع في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو.

كما أشارت بيانات حكومية أولية إلى ارتفاع معدلات معالجة النفط في المصافي الكورية الجنوبية بنسبة 16% في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو، لتصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً.

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