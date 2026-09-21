وزير الداخلية ايراني يستقبل نظيره الباكستاني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي ظهر اليوم الاثنين إلى طهران وكان في استقباله نظيره الإيراني إسكندر مومني.

وتهدف الزيارة إلى تيسير الحوار حول العلاقات الثنائية ومراجعة بنود الاتفاقيات التي سبق توقيعها من قبل مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.

وأفادت وكالة تسنيم بهذا الخصوص بأن السيد نقوي لا يحمل رسالة إلى إيران خلال هذه الزيارة، ولن ترسل إيران رسالة من خلاله. وقد تم إبلاغ الأمريكيين بشروط إيران السبعة بشكل صريح وشفاف، ولم يطرأ أي تغيير على هذا الوضع.

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