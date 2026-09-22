بقائي: الحكومة الأميركية تسعى لإخفاء الحقيقة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، رداً على عدم إصدار تأشيرات للصحفيين والفريق الإعلامي الإيراني لمرافقة وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: عندما تمنع هيئة حاكمة حتى وسائل إعلامها الأميركية من الوصول إلى المعلومات، وفي الوقت نفسه تغلق الطريق أمام الصحفيين الأجانب، ومنهم الفريق الإعلامي لرئيس الجمهورية الإيراني، الذين لا تريد أن تُسمع أصواتهم، فإن هذا ليس إدارة للوصول، بل يعني محاولة إخفاء الحقيقة ومواصلة حملة المعلومات المضللة الملفقة عبر انتهاك الحق في الوصول إلى المعلومات.

وشدد على أن بلداً كان في يوم من الأيام يتباهى بإسقاط الستار الحديدي، أصبح الآن أسيراً لستار حديدي في داخله.

/انتهد/