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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٨:٥٣ ص

بزشكيان یغادر طهران متوجهاً إلى نيويورك

بزشكيان یغادر طهران متوجهاً إلى نيويورك

غادر رئيس الجمهورية طهران قبل قلیل متوجهاً إلى نيويورك، للمشاركة وإلقاء الكلمة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان غادر صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة وإلقاء الكلمة في الاجتماع الحادي والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، متوجهاً إلى نيويورك، بتوديع رسمي من الدكتور محمد رضا عارف، النائب الأول، وحجة الإسلام والمسلمين محسن قمي، معاون الاتصالات الدولية في مكتب قائد الثورة المعظّم، وجمع من أعضاء الحكومة.

وسيلتقي رئيس الجمهورية خلال هذه الرحلة، إلى جانب إلقائه كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، برؤساء بعض الدول المشاركة في هذه الجمعية ويجري معهم محادثات، كما سيعقد اجتماعات مع مجموعات وشخصيات مرجعية سياسية وثقافية.

/انتهى/

رمز الخبر 1974025

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