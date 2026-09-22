تراجع حركة السفن في مضيق هرمز إلى سفينتين

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز أن البيانات الأولية للملاحة البحرية تُظهر أن سفينتين فقط حاملتين للبضائع عبرتا مضيق هرمز يوم الاثنين؛ وذلك في وقت كانت فيه 10 سفن قد عبرت هذا المسار يوم الأحد.

وبحسب بيانات شركة كبلر، دخلت مضيق هرمز سفينة شحن سائب من نوع سوبراماكس ترفع علم بنما وكانت تحمل معادن، وسفينة شحن سائب ترفع علم ليبيريا، من مسار غير معروف.

ولا تشمل هذه الإحصاءات السفن التي قد تكون أطفأت نظام التعريف الآلي الخاص بها لتجنب الكشف.

وقبل بدء الحرب الأميركية والصهيونية على إيران في 28 فبراير، كانت نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً، بما فيها ناقلات النفط وسفن نقل الغاز وسفن الشحن السائب وسفن الحاويات، تعبر مضيق هرمز بشكل معتاد. وكان هذا المسار يغطي نحو 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة معلومات وتتبع الملاحة البحرية "ميرسك إنتليجنس" أن ناقلة نفط تحمل نفطاً خاماً وسفينة تحمل غاز البترول المسال تعرضتا لهجوم في حادثين منفصلين أثناء عبورهما مضيق هرمز.

وبحسب هذا التقرير، تعرضت ناقلة النفط "إل آر ستيفاني" يوم الاثنين أثناء دخولها مضيق هرمز لإصابة بقذيفة مجهولة، وأُصيب اثنان من أفراد طاقمها بجروح طفيفة. وتدير هذه السفينة شركة "يونيفرسال تانكر".

وقبل ذلك بيوم، تعرضت السفينة الحاملة لغاز البترول المسال "المرية"، التي ترفع علم ليبيريا، لهجوم أثناء خروجها من المضيق. وتمكنت كلتا السفينتين من مواصلة مسارهما دون الحاجة إلى قاطرة.

وفي الوقت نفسه، عبرت 26 سفينة مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر يوم الاثنين، وهو رقم لم يتغير مقارنة باليوم السابق.

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