  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٣:١٩ م

الجنرال محبي: سنتصدى للولايات المتحدة إذا هاجمت "جبل الفأس" أو أي موقع آخر

الجنرال محبي: سنتصدى للولايات المتحدة إذا هاجمت "جبل الفأس" أو أي موقع آخر

صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي قائلاً: "إذا حاولت الولايات المتحدة مهاجمة أي نقطة في إيران - وليس فقط "جبل الفأس" أو الموقع المحدد الذي هددت به - فإننا سنتصدى للهجوم الأمريكي بكامل الجاهزية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، في مقابلة صحفية: "أنصح القادة الأمريكيين والمؤسسة الحاكمة بعدم تكرار أفعال حاولوا القيام بها سابقاً وفشلوا فيها؛ إذ يُعد تكرار تجربة فاشلة خطأً".

وأضاف: "لدى ترامب عادة إطلاق التهديدات باستمرار؛ فهو ينسى أنه أطلق تهديدات من قبل - وفشل في تنفيذها - ومع ذلك فهو يطرح تهديدات جديدة الآن".

وذكر الجنرال محبي: "إذا حاولت الولايات المتحدة مهاجمة أي نقطة في إيران - وليس فقط 'جبل الفأس' أو الموقع المحدد الذي هددت به - فإننا سنتصدى للهجوم الأمريكي بكامل الجاهزية. وإن الدروس التي تعلمتها الولايات المتحدة سابقاً بشأن أسلوبنا في المواجهة - والذي حال بفعالية دون تحقيقها لأهدافها - ستتكرر بالنسبة لها".

وشدد المتحدث باسم الحرس الثوري قائلاً: "نحن مستعدون لأي سيناريو معادٍ، ومهما كانت الساحة التي يختار العدو التحرك فيها، فإننا سنوجه بالتأكيد رداً ساحقاً".

/انتهى/

رمز الخبر 1974044
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات