الجنرال محبي: سنتصدى للولايات المتحدة إذا هاجمت "جبل الفأس" أو أي موقع آخر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، في مقابلة صحفية: "أنصح القادة الأمريكيين والمؤسسة الحاكمة بعدم تكرار أفعال حاولوا القيام بها سابقاً وفشلوا فيها؛ إذ يُعد تكرار تجربة فاشلة خطأً".

وأضاف: "لدى ترامب عادة إطلاق التهديدات باستمرار؛ فهو ينسى أنه أطلق تهديدات من قبل - وفشل في تنفيذها - ومع ذلك فهو يطرح تهديدات جديدة الآن".

وذكر الجنرال محبي: "إذا حاولت الولايات المتحدة مهاجمة أي نقطة في إيران - وليس فقط 'جبل الفأس' أو الموقع المحدد الذي هددت به - فإننا سنتصدى للهجوم الأمريكي بكامل الجاهزية. وإن الدروس التي تعلمتها الولايات المتحدة سابقاً بشأن أسلوبنا في المواجهة - والذي حال بفعالية دون تحقيقها لأهدافها - ستتكرر بالنسبة لها".

وشدد المتحدث باسم الحرس الثوري قائلاً: "نحن مستعدون لأي سيناريو معادٍ، ومهما كانت الساحة التي يختار العدو التحرك فيها، فإننا سنوجه بالتأكيد رداً ساحقاً".

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