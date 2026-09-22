لم يتم الإبلاغ رسمياً عن توقف رحلات "إيران إير" إلى إستنبول وباكو والنجف

أفادت وكالة مهر للأنباء أن شركة الطيران الإيرانية أعلنت أنه لم يُبلَّغ حتى الآن أي إشعار أو تعليمات رسمية من منظمات الطيران المدني في تركيا وجمهورية أذربيجان والعراق، بوقف أو تعليق رحلات إيران إير إلى وجهات إستنبول وباكو والنجف، إلى هذه الشركة.

وبحسب إعلان إيران إير، سيُعلن أي تغيير في التصاريح أو شروط تنفيذ الرحلات إلى هذه الوجهات، في حال اتخاذ قرار من قبل مراجع الطيران المعنية، عبر إشعار رسمي إلى الشركة.

وشدد هذا الإعلان على أنه بالنظر إلى الظروف القائمة، وحتى تلقي أي إشعار رسمي، سيستمر برنامج رحلات شركة الطيران الإيرانية على مسارات إستنبول وباكو والنجف وفق الإجراءات الحالية.

وأكدت إيران إير أنه في حال تلقي أي إشعار رسمي وتغيير في برنامج الرحلات، سيُبلَّغ المسافرون بذلك عبر القنوات الرسمية للشركة.

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