الصين تعلق على العقوبات الأميركية غير القانونية ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت أنها تعارض العقوبات الأميركية غير القانونية ضد شركات الطيران الإيرانية.

وكان سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركية، قد ادعى قبل فترة أن نشاط جميع شركات الطيران التجارية الإيرانية سيتوقف على المستوى العالمي اعتباراً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر .

وكانت الصين قد انتقدت سابقاً أيضاً القانون الأميركي الجديد الذي يشدّد العقوبات ضد روسيا ويوسّع الإجراءات التجارية ضد إيران، والذي وقّعه دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، في وقت متأخر من يوم الجمعة.

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