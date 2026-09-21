بالغارات والقصف المدفعي والنسف.. اعتداءات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارة استهدفت وادي بلدة زبقين، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال بلدة المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة.

ومنتصف ليل الأحد - الاثنين، أطلق "الجيش" الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق عدد من قرى القطاعين الغربي والأوسط.

كما نسف "جيش" الاحتلال، فجراً، عدداً من المنازل في بلدة المنصوري، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتعرضت بلدة مجدل زون، جنوبي لبنان، مساء الأحد، لسلسلة من التفجيرات، بالتزامن مع تنفيذ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط في المنطقة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حرج بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل، فيما كان "الجيش" الإسرائيلي قصف، فجر اليوم، وادي السلوقي ووادي الحجير.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى الرغم من إبرام الحكومة اللبنانية "اتفاق إطار" لوقف الحرب مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية أميركية.

ويعمد "جيش" الاحتلال إلى تنفيذ عمليات نسف وتدمير وتجريف داخل القرى الواقعة ضمن ما يسميه "الخط الأصفر"، كما يقصف قرى أخرى بقذائف المدفعية وغارات من الطيران الحربي والمسيّر.