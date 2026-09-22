المتحدث باسم الجيش: الأعداء سيتجرعون مرارة الهزيمة تماماً كما حدث في الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد أكرمي نيا، في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء، إلى صمود الجيش الايراني في وجه نظام البعث العراقي البائد: «إن جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية الغيور وجّه في الساعات الأولى من العدوان الذي شنه النظام البعثي العراقي على الأراضي الإيرانية رداً قاصماً وحاسماً للعدو».

وتابع: «إن صقور القوة الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية، بعد ساعتين فقط من عدوان نظام البعث العراقي، أي في الساعة 16 من يوم 31 شهريور عام 1359 (22 سبتمبر 1980)، حطّت فوق رؤوسهم ووجّهت رداً حاسماً للعدوان البعثي».

وشدد على أهمية نقل الدروس المستفادة من فترة الدفاع المقدس التي دامت 8 سنوات (حرب النظام البعثي العراقي ضد ايران 1988_1980) إلى جيل الشباب في المجتمع، ولا سيما على مستوى القوات المسلحة، مشيراً إلى أن: «جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية سيعقد في أسبوع الدفاع المقدس جلسات توضيحية وسردية لبطولات مجاهدي فترة الدفاع المقدس في جميع مراكزه التعليمية والجامعية».

وأكد العميد أكرمي نيا: «إن مجاهدلي الجيش، بالاعتماد على قدرة الله تعالى اللامحدودة، وبالدروس التي تعلموها من الدفاعات المقدسة، وكذلك بالاستفادة من دعم وتأييد الشعب الإيراني الغيور الذي تجلّى في التجمعات الليلية، يقفون اليوم بثقة بالنفس واستعداد أعلى بكثير».

وقال، موضحاً أننا «تعلّمنا من الدفاعات المقدسة درس الثبات والمقاومة والوحدة والتلاحم في وجه الأعداء، وعلى العدو أن يعلم أننا مستعدون تماماً للدفاع عن البلاد والشعب الإيراني».

وفي الختام، حذّر المتحدث باسم الجيش الايراني الاعداء، مؤكداً: «في حال تكرار العدوان، سيتلقّون ردّ أكثر قسوة واتساعاً بمعدات وتكتيكات جديدة، وسيتذوقون كما في فترة الدفاع المقدس التي دامت 8 سنوات مرارة الهزيمة والخيبة، وسيغادرون المنطقة في النهاية بذل وهوان».

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