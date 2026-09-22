الكرملين: روسيا تطالب بإصلاح هيكل مجلس الأمن

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز أن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أعلن يوم الثلاثاء أن روسيا تريد إصلاح مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين بما يتجاوز الأعضاء الخمسة الحاليين.

وقد أدلى بيسكوف بهذه التصريحات رداً على سؤال حول موقف رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، الذي طالب بإلغاء العضوية الدائمة وحق النقض في مجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو توافق على إصلاح مجلس الأمن، وتعتقد أن عدد الأعضاء الدائمين في هذه الهيئة يجب أن يزداد. ومع ذلك، شدد على أن روسيا تعتبر العضوية الدائمة وحق النقض من العناصر المهمة في هيكل الأمم المتحدة.

وقال بيسكوف إنهم يعتقدون أن هيئة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وكذلك حق النقض، عناصر مهمة جداً في كل هيكل الأمم المتحدة.

وقد انتقد أردوغان خلال السنوات الماضية مراراً الهيكل الحالي لمجلس الأمن، وقال إن الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يمتلكون حق النقض، أي أميركا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، لا يعكسون المجتمع الدولي بأسره، وإن هذا المجلس لا يملك القدرة على اتخاذ قرارات سريعة بشأن الأزمات العالمية.

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