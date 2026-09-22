إحباط عملية إرهابية لجهاز الاستخبارات السعودي في صنعاء

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حزام الأسد، العضو البارز في المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، نشر منشوراً أعلن فيه أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط عملية إرهابية للنظام السعودي عبر دراجات مفخخة وعناصر انتحارية ضد بعض الأسواق والمساجد في صنعاء.

وأضاف أن هذه العملية أُحبطت دون وقوع أي خسائر أو ضحايا، وأن المتورطين فيها، وهم جميعاً على ارتباط بجهاز الاستخبارات السعودي، اعتُقلوا.

وقال الأسد إن هذه العملية الإرهابية تذكر بالعملية الإرهابية ضد مساجد في صنعاء وصعدة في مارس 2015 من قبل عناصر انتحارية سعودية أثناء إقامة صلاة الجمعة. وكان جهاز الاستخبارات السعودي قد استهدف قبل ذلك أيضاً في عام 2014 ساحة التحرير في صنعاء، وفي عام 2013 هاجم 12 انتحارياً سعودياً مستشفى العرضي في صنعاء.

وأوضح أن إعادة استخدام هذه الأدوات الإرهابية من قبل النظام السعودي تعكس الطبيعة الداعشية والتكفيرية لهذا النظام، وفشله أمام إرادة الشعب اليمني.

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