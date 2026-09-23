عطوان: خسائر القاعدة الأميركية في البحرين تعادل حاملة طائرات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عبد الباري عطوان، محلل الشؤون الاستراتيجية في المنطقة، كتب في مقال له، في معرض إشارته إلى التهديد الذي أطلقه محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ضد الطائرات الأميركية الشبحية F-35، أن رسالة هذا التهديد هي أن إيران تمتلك الآن قدرات صاروخية دفاعية لإسقاط هذا النوع من الطائرات المتطورة.

ويضيف في هذا المقال أنه في كل مرحلة من المواجهة بين إيران وأميركا والكيان الصهيوني خلال الأشهر السبعة الماضية، ظهرت أسلحة وصواريخ جديدة من جانب إيران أربكت الأطراف الأميركية الصهيونية.

ويضيف عطوان أن أكبر مفاجأة لوزارة الحرب الأميركية كانت إسقاط نحو 46 طائرة أميركية بواسطة الدفاع الجوي الإيراني، وبعضها من نوع شبحية يصعب تتبعها وإسقاطها. وإلى جانب ذلك، استُهدفت نحو 10 مقاتلات هجومية متطورة من نوع F-15، ونحو 12 طائرة دعم (تزود بالوقود)، وفوق كل ذلك، 30 طائرة مسيّرة من نوع MQ-9 وطائرة أواكس (AWACS) التي يبلغ سعرها 400 مليون دولار بسبب معدات الرادار المتطورة فيها.

وأشار إلى أن تسليم أول طائرة شبحية أميركية إلى القوات الجوية السعودية وفق العقد، سيتم بعد 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد؛ مضيفاً أن ذلك يأتي في وقت ستشهد فيه هذه السنوات الخمس تغييرات سياسية وعسكرية كثيرة في الشرق الأوسط. ومن هذه التغييرات احتمال إخلاء القوات أو القواعد الأميركية في المنطقة، وهو أمر سيحدث نتيجة التدمير أو الفرار شبه المؤكد لأميركا من المنطقة.

ويضيف هذا المقال أن الطائرة الشبحية الأميركية هي بلا شك من أهم وأكثر الطائرات فعالية في تدمير أهداف العدو، لأن تتبعها أو إسقاطها صعب؛ لكن الأنظمة الصاروخية الدفاعية الإيرانية تمكنت من تحدي هذا الادعاء بنجاحها في إسقاط أول طائرة من هذا النوع خلال الأشهر السبعة الماضية من الحرب.

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