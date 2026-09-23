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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٤٨ ص

استعراض لوحدات الدراجات النارية للقوات البرية للحرس الثوري في طهران

استعراض لوحدات الدراجات النارية للقوات البرية للحرس الثوري في طهران

أُقيم استعراض شاركت فيه وحدات متخصصة في قيادة الدراجات النارية تابعة للقوات البرية للحرس الثوري ولجنة الدراجات النارية في اتحاد الدراجات النارية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى الاستعراض -الذي ضم وحدات متخصصة من القوات البرية للحرس الثوري ولجنة "الشارع" التابعة لاتحاد الدراجات النارية الإيراني- مساء امس الثلاثاء في مقر قيادة القوات البرية.

وقد نُظمت هذه الفعالية بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس"، وشهدت مشاركة وحدات متخصصة من القوات البرية للحرس الثوري ولجنة "الشارع" التابعة لاتحاد الدراجات النارية الإيراني في مقر القوات.

والجدير بالذكر أن مجموعة من الدراجين التابعين لاتحاد الدراجات النارية الإيراني والقوات البرية للحرس الثوري يعتزمون الانطلاق في رحلة تمر عبر مدن طهران وقم وأراك وخنداب -وصولاً إلى قرية "دهساد" في خنداب- وذلك لتأدية مراسم التكريم عند مرقد الشهيد الفريق محمد باكبور.

/انتهى/

رمز الخبر 1974066
جواد ماستری فراهانی

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