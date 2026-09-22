عراقجي يؤكد عزم إيران على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنظيره السويسري إغنازيو كاسيس على هامش الدورة صباح اليوم الثلاثاء ، بالتوقيت المحلي لنيويورك، وأجرى معه محادثات.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين إيران وسويسرا، والتطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء التطورات الإقليمية التي أعقبت الهجمات العدوانية الأمريكية والصهيونية على إيران، واستمرار الاجراءات التدخلية، والحصار البحري، والحرب الاقتصادية ضد الشعب الإيراني، مؤكداً مسؤولية جميع الدول في حماية ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما مبدأ حظر استخدام القوة.

وفي إشارة إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها اميركا والكيان الصهيوني ضد إيران خلال العدوان العسكري خلال العام ونصف العام الاخير، شدد عراقجي عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدفاع بحزم عن أمنها القومي وسيادتها.

ولفت إلى الانتهاكات المتكررة التي ارتكبتها اميركا، بما في ذلك انتهاك تفاهم إسلام آباد وتصعيد الأعمال العدوانية ضد إيران، وذكّر المجتمع الدولي بمسؤوليته في محاسبة اميركا على عواقب أفعالها غير المشروعة.

وأشار عراقجي أيضًا إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وارتكاب العديد من جرائم الحرب، بما في ذلك كارثتي ميناب ولامرد، وذكّر بواجب جميع الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949 في محاكمة المجرمين ومعاقبتهم وفقًا للقاعدة الأساسية المتمثلة في "احترام القانون الإنساني الدولي وضمان الامتثال له"، وحذر من أن اللامبالاة تجاه الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، واستمرار إفلات المجرمين من العقاب، ستكون لها عواقب وخيمة على العالم أجمع وجميع الدول.

كما ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول التعاون بين إيران وسويسرا للمساعدة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.