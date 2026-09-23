مصممون على الدفاع عن سيادتنا ومصالحنا الوطنية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى في استمرار مشاوراته مع الدول المشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد ظهر الثلاثاء، بجيحون بيراموف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان.

وخلال هذا اللقاء، جرى تبادل الآراء حول العلاقات الثنائية بين إيران وجمهورية أذربيجان والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد وزيرا خارجية إيران وأذربيجان، في معرض استعراضهما للاتفاقات والتفاهمات التي تمت بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك الموضوعات المتعلقة بالأمن والتعاون في منطقة القوقاز الجنوبي، عزم البلدين على تنفيذ الاتفاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح الشعبين.

وشدد وزير خارجية إيران، في معرض تبيينه لآخر التطورات في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، على عزم إيران على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية في مواجهة العدوان والضغوط غير القانونية الأميركية والصهيونية.

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