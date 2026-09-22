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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٠٤ م

عراقجي يتباحث مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

عراقجي يتباحث مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

التقت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "كايا كالاس"، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تباحث عراقجي وكالاس، في هذا اللقاء الذي جرى صباح اليوم الثلاثاء في نيويورك، على هامش الدورة الحادية والثمانين لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول اهم القضايا الاقليمة والدولية.

كما التقى نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس موتزفلت كرافيك، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتبادل الجانبان في هذا اللقاء وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

رمز الخبر 1974057

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