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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٢:١٨ م

بزشكيان يلقي كلمته الليلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

بزشكيان يلقي كلمته الليلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

سيلقي رئيس الجمهورية كلمته في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة عند الساعة 19:35 بتوقيت طهران.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإيرانية، سيلقي كلمته مساء الأربعاء، 23 سبتمبر 2026، عند الساعة 19:35 بتوقيت طهران، في الدورة الحادية والثمانين لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1974074

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