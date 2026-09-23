بزشكيان يلقي كلمته الليلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإيرانية، سيلقي كلمته مساء الأربعاء، 23 سبتمبر 2026، عند الساعة 19:35 بتوقيت طهران، في الدورة الحادية والثمانين لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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سيلقي رئيس الجمهورية كلمته في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة عند الساعة 19:35 بتوقيت طهران.
أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإيرانية، سيلقي كلمته مساء الأربعاء، 23 سبتمبر 2026، عند الساعة 19:35 بتوقيت طهران، في الدورة الحادية والثمانين لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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