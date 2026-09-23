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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٢:٥٨ م

بزشكيان يهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة یومها الوطني

بزشكيان يهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة یومها الوطني

بعث الرئيس بزشكيان برقيات تهنئة منفصلة إلى كل من ملك المملكة العربية السعودية وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس مسعود بزشكيان المملكة العربية السعودية بمناسبة يومها الوطني في رسالة وجهها إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكداً أن القواسم المشتركة الثقافية والاقتصادية والسياسية الواسعة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية تشكل ركيزة متينة للصداقة بين الشعبين المسلمين، ومن شأنها تعزيز الروابط المشتركة بينهما.

وأعرب الرئيس بزشكيان في رسالته عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين - بفضل الجهود المتبادلة - توسعاً متزايداً ومستمراً في كافة المجالات.

كما بعث بزشكيان رسالة تهنئة مماثلة إلى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معرباً عن أمله في أن يشهد البلدان - من خلال الجهود المشتركة والاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة - توسعاً مستمراً في التعاون الأخوي على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

/انتهى/

رمز الخبر 1974076
جواد ماستری فراهانی

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