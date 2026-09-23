تمديد مذكرة التفاهم للتعاون بين جامعة طهران وجامعة المستنصرية بغداد

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن جامعة طهران أن وفداً من جامعة المستنصرية بغداد، برئاسة صفاء تقي عبد نور العيساوي، رئيس هذه الجامعة، التقى يوم الأحد 29 سبتمبر برئيس جامعة طهران وأجرى معه محادثات.

وأعرب محمد حسين أميد، رئيس جامعة طهران، خلال هذا اللقاء، عن سروره بحضور وفد جامعة المستنصرية بغداد في جامعة طهران، وأعلن استعداد جامعة طهران للتعاون في المجالات التي تهم الطرفين.

وأشارت جامعة طهران، في معرض إشارتها إلى تدشين الحرم الدولي لجامعة طهران في بغداد، إلى أن هذا الحرم يشكل أرضية مناسبة جداً لتوسيع التعاون بين جامعة طهران والجامعات العراقية، وخاصة جامعة المستنصرية بغداد.

وقال الدكتور أميد إن جامعة طهران أنجزت جميع فروعها في البلاد، واعتبر الحفاظ على فرع بغداد وإعادة افتتاحه صداقة بين شعبي إيران والعراق، مضيفاً: "نحن مهتمون بتطوير العلاقات بين الشعبين، وسنقوم بأي إجراء يساعد على تقدم الشعبين."

وأعلن رئيس جامعة طهران جهوزية الجامعة الكاملة للتعاون في المجالات المشتركة، وعدّ إدارة الموارد المائية والبيئة والتغير المناخي من بين موضوعات التعاون بين الجامعتين، وقال إن جامعة طهران مستعدة أيضاً لإكمال الكادر العلمي الذي تحتاجه جامعة المستنصرية، وهي مهتمة في المقابل بالاستفادة من جامعة المستنصرية.

ومن جهته، أعرب صفاء تقي عبد نور العيساوي، رئيس جامعة المستنصرية، عن سروره بحضوره في طهران، وأشار إلى التاريخ العريق لجامعة المستنصرية، وقدّم تعريفاً بكلياتها ومؤسساتها ومراكزها العلمية وكادرها العلمي والإداري وعدد طلابها ومراتبها الوطنية والدولية.

وقال إن هدف هذه الزيارة هو تمديد مذكرة التفاهم الموجودة بين الجامعتين، وشدد على تفعيل بنود هذه المذكرة.

وأشار رئيس جامعة المستنصرية إلى التحديات الإقليمية، ومنها التغير المناخي والجفاف، وقال إن الجامعتين يمكنهما لعب دور في حل مشكلات البلدين والمنطقة من خلال أبحاث مشتركة.

وفي استمرار هذا اللقاء، جرى بين الطرفين بحث وتبادل آراء حول الموضوعات المطروحة وتفعيل الاقتراحات التي طُرحت في الجلسة.

وفي بداية هذا اللقاء، قدّم الدكتور سعيد حمزة، معاون الشؤون الدولية في جامعة طهران، تعريفاً كاملاً بجامعة طهران ومكانتها الوطنية والدولية، وطرح اقتراحات للتعاون بين جامعة طهران وجامعة المستنصرية بغداد.

وفي ختام هذا اللقاء أيضاً، جُددت مذكرة التفاهم السابقة بين جامعتي طهران والمستنصرية، بتوقيع رئيسي الجامعتين.

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