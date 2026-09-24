وزير خارجية إيران يلتقي بنظيره الأوكراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، التقيا على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجرا محادثات.
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التقى وزيرا خارجية إيران وأوكرانيا على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجرا محادثات.
أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، التقيا على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجرا محادثات.
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